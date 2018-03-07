7 أنواع من الأطعمة أحذري تناولها بعد الولادة

نورة الشهري (صدى):

قالت طبيبة نساء وتوليد ، أن فترة النفاس هي مرحلة صعبة ومتعبة للمرأة، وبحاجة إلى العناية الخاصة للتعافي واستعادة الصحة.

إلى جانب الإلتزام بتناول الفيتامينات والمكملات الغذائية التي يصفها لك الطبيب بعد الولادة سواء قيصرية أو طبيعية ، من المهم أن تعرفي أنواع الأطعمة التي ممكن أن تسبب لك بعض المشاكل في مرحلة النفاس.

– الأطعمة التي تسبب الغازات: فهي يمكن أن تسبب لك الإنزعاج والآلام وعدم الراحة، كما أنها تسبب الإنزعاج لطفلك في حال كنت ترضعينه من حليبك الطبيعي. ونذكر من هذه الأطعمة البصل، الثوم، الملفوف، الزهرة، بعض أنواع الحبوب والبقوليات، الحليب الكامل الدسم والبيض.

– أنواع الأطعمة التي ممكن أن تسبب الإمساك: من الضروري أن تتجنّبي المأكولات التي ممكن أن تسبب لك الإمساك الذي من شأنه أن يتعب الأمعاء، ويجعل عملية التبرّز صعبة ومؤلمة.

كما ومن جهة ثانية ممكن للإمساك والحاجة إلى الشد كثيراً خلال عملية التبرّز أن يسبب مشاكل في جرح الولادة القيصرية أو الولادة الطبيعية.

– الأطعمة المتعبة للمعدة والجهاز الهضمي: مثل أنواع المأكولات الحارة والخل والأطعمة الدهنية، والمشروبات الغازية.

– الحديد: من المهم أن تأكلي الأطعمة الغنية بالحديد لحماية نفسك من فقر الدم بسبب الولادة وكمية الدماء التي فقدتيها. ولكن الإكثار من هذه الأطعمة يمكن أن يؤدي إلى الإمساك.

– الأرز الأبيض: لأنه قد يرفع معدل السكر في الدم، وذلك من شأنه أن يؤخر شفاء الجرح والتئامه.

– الكافيين: المشروبات الغنية بالكافيين ممكن أن تصعّب النوم على المولود إذا كنت مرضعة. وهذه المشروبات تتضمن القهوة، الشاي، المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.