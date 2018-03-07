قرقاش يكشف دور مؤسس الإمارات في أزمة حمد وأبيه بقطر

أبوظبي(صدى):

كشف وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، مزاعم إعلام قطر حول انقلاب حمد بن خليفة على أبيه في قطر ودور مؤسس الإمارات، الشيخ زايد بن سلطان.

وقال قرقاش عبر حسابة علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اليوم الأربعاء، ” سعى الشيخ زايد، رحمه الله، إلى أن يصلح بين الشيخ خليفة بن حمد، رحمه الله، و إبنه الشيخ حمد، واليوم يكذب البعض وينطق بهتانا للتجييّر لموقف سياسي، سيرة زايد وخصاله أسمى وأعظم من هذا التضليل الرخيص ” .

وكانت وسائل اعلام قطرية تداولت مؤخرًا مزاعم قالوا انها تفاصيل مرتبطة بمحاولة انقلاب على حمد بن خليفة في عام 1996 بعد انقلابه على ابيه في العام 1995.