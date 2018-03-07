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بالفيديو .. إيران تتوعد باعتقال فتيات رقصن أمام مسؤول

بالفيديو .. إيران تتوعد باعتقال فتيات رقصن أمام مسؤول
طهران(صدى):

وجه المدعي العام في إيران ، محمد جعفر منتظري ، تهديدًا اليوم الأربعاء ، باعتقال الفتيات اللواتي رقصن على مسرح برج ميلاد ، أمام رئيس بلدية طهران ، الإصلاحي السياسي محمد علي نجفي ، بحفل أقيم مساء أمس الثلاثاء ، احتفاءاً بيوم المرأة الإيرانية .

وأصدر ” منتظري ” بيانًا شديد اللهجة ، قال خلاله ” صدرت أوامر من قبل النيابة العامة والمحكمة الثورية في طهران بالتحقيق في انتهاكات الحفل الذي أُقيم في برج ميلاد بالعاصمة طهران بمناسبة يوم المرأة ، والذي تخلله رقص للفتيات أمام رئيس بلدية العاصمة ” .

ولفت المدعي العام الإيراني ، إلى أن إقامة حفل بمناسبة يوم المرأة من قبل بلدية طهران ورقص الفتيات خلاله ، يمثل مخالفة للأخلاق والفضيلة والعفة التي تحلت بها السيدة فاطمة الزهراء بنت الرسول صلى الله عليه وسلم .

ومن جانبه ، رد ” نجفي ” في بيان صحفي اليوم على تهديدات المدعي العام ، قائلًا ” نحن لا نعتقد أن الإسلام دين عزاء ومصيبة ، الإسلام هو دين السعادة والحيوية والحياة ” .

 

 


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