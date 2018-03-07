بالفيديو.. القرد المدخن في إندونسيا
قام أحد الزوار لحديقة الحيوانات في إندونسيا, بتصوير قرد ” اورانغ اوتان ” وهو يدخن سيجارة رماها نحوه مشتعلة في الثانية والعشرين من العمر.
وانتشرت صور القرد المدخن في حديقة باندونغ للحيوانات على بعد حوالي 150 كيلومترا في جنوب شرق العاصمة جاكرتا، على نطاق واسع عبر الإنترنت.
ويعمد زوار الحديقة في أحيان كثيرة إلى كسر التوصيات ورمي التبغ أو الأطعمة في اتجاه الحيوانات, كما أبدى متحدث باسم الحديقة أسفه للحادثة قائلا ” ثمة لافتة تمنع الزوار من إعطاء الطعام أو التبغ للحيوانات ” .
يذكر أن الحديقة بها حراس مكلفون بمراقبة الحيوانات، غير أن المسؤول عن قردة أورانغ اوتان كان على الأرجح قد ذهب لقضاء حاجته.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 43626 ] نشر منذ 4 ساعات
القرد هذا مقرود ولا اقرد منه الا اللي طش السجاره ,,
,, وبمناسبة القراده ,,
,, عندي سالفة وقصيدة واحد مقرود والأقرد منه اللي أكل ثمانية مكاوي هههه ,,
الأخت لست محرومه .. سبق ان وعدتها والأخ ابو تركي ، بسالفه ولكن ابو تركي طالت غيبته ( عسى المانع خير ) ,,
,, والسالفه اللي كنت ناويها طويله وقديمه ، وعدلت عنها لهذه السالفه ,,
,,جديده على مسمعي و وصلتني اليوم .. أتمنى ان تعجب الأخت العزيزه لست محرومه ، ومن يقرأها ,,
,, يتبع ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25892 ] نشر منذ 4 ساعات
القرد له من اسمه نصيب ولكن ليس عليه حرج ولا ملامه الملامه على المقرود الي عطاه السجاره
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25892 ] نشر منذ 3 ساعات
تسلم يا عميد صدى والاخ ابو تركي الله يجعله في خير وسلامه رايت له تعليقت قبل مده بس صار مقل
واكيد القصه والقصيده بتعجبنا دامها قديمه وانت من تحكيها لنا
ابو محمد[ عدد التعليقات: 43626 ] نشر منذ 3 ساعات
هذا فيه واحد يسولف بسالفة واحد ,,
,, يقول بيني وبين بنتٍ من عربنا عشق ( محبه ) ، المهم مافيه طريقةٍ أقدر اشوفها فيها ..
.. حصل يوم من الأيام وسيرت هذه البنت مع حريمٍ معها لأهل بيت من الجماعه وهذا البيت فيه شايب يكوي عن الخشه ( الخشه مرض من امراض البرد ) ، المهم فيه عندنا وليد لنا اسمه حمود ، عمره تسع سنين تقريباً ، قلت له ياحمود نبي نروح لفلان ( الشايب اللي يكوي ، اللي الحريم مسيراتٍ لبيتهم ومعهم البنت المقصوده ) ، قال لي الولد ليه ؟ قلت على شان يكويك عن الخشه هههههه ، قال مافيني إلا العافيه ، قلت امش خله يكويك هذا مجرد عذر لعلي اشوف فلانه ( البنت اللي هو يحب ) ,,, هههههههه قال طيب ابشر ولا يهمك ,, يقول قلت للولد ، حمود ، كل مايلمس فيك حاجه صِحْ .. قل ايه هذا يوجعن ، ( على شان الشايب يصدق ويكويه ) ، يقول وصلنا هناك قال عسى ماخلاف ؟ قلت ابد بس هاالولد ، حمود ، معه خشه وابيك تكويه ، المهم انسدح الولد وكل مالمس الشايب موضع في جسمه صاح .. قال هذا يوجعك ؟ قال الولد ايه ،، المهم ثمان مكاوي يرصعهن بجسم حمود ,,
,, يقول كل هذا وانا اتحرى لعل هاالبنت تطلع واشوف زوله بس ,, ماطلعت ولا شفت احد ,, يقول قلت للشايب // ماجاكم احد اليوم ماسير عليكم أحد ؟ قال لا ، بس عرب الفلان ( يعني حريم الفلان ومعهن البنت اللي الرجال جاي على شان شوفتها ) ، إيه جونا عرب الفلان وراحن الظهر من عندنا ,, يقول الرجال حنا هاالحين هاالحين عقب العصر ,, ههههههههههه ,,
,, الرجال هذا اكل في نفسه شماته ، بمعنى اظلمت الدنيا بوجهه من زود الخيبه ههههههه ,,
,, المهم الرجال تمثّل بهاالأبيات :
ماوافقت كويتك ياحمود // وانا ماشفت اللي كاويني
مار الخبر من نشدت العود // ان المسايير ماشيني
اللي بحبه لهدني لهود // اغليه وقبل يغليني
اغليه وشنصي عنه مردود // اغليه وماحاصلٍ شِيني
( أعتقد ان شطر البيت الأخير بهذه الكلمات ، معذره ماميزت الكلام ) ..
المهم ان هذه الأبيات اللي الراوي حافظها وقالها ,,
,, لكن هي المسأله على القراده والحبيب حمود ضحى بشوي جلده من اجل مهبول يهقش على هامش الأخبار ,, ماعنده سالفه واثنينهم مقاريد ..
,, وهذا انا وفيت فيما وعدتك يااخت لست محرومه ، سالفه وقصيده ، أتمنى انه على مزاجك ,, والسلام ,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 8620 ] نشر منذ 3 ساعات
ســالفــه حلــوه وقصـــيده جِمـــيله يبومحمد .😊.
.
بَــــس كِسَـــر خاطــري حمود ألمســكين .😰😥.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 43626 ] نشر منذ 2 ساعتين
أي والله يااخ راعي الددسن ياالحبيب ,,
,, موضوع حمود موضوع صعيب ،،
,, اكل لطع المكاوي من قمة راسه لأخمص قدميه ، وهو ماله باالموضوع لاناقة ولا جمل ,,
,, تقدر تقول انه ( …فدا ) ,, والا كيف يطيع الخبل ويرضى باالكي ..!!؟؟
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25892 ] نشر منذ 2 ساعتين
سلمت ولا ندمت اخي ابو محمد وصح لسانك على القصه والقصيده فعلا طلع الاقنين مقاريد
..ااالسحاب💭💭.[ عدد التعليقات: 2732 ] نشر منذ 2 ساعتين
بيض الله وجهك يابو محمد…كم في الارض من حمود مسكين
وانا بدور لي على حمود ..واسير على بعض الناس.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 43626 ] نشر منذ 2 ساعتين
الأخت لست محرومه صح بدنكي ,,
,, الأخ السحاب .. و وجهك ابيض ياالحبيب ,,
..ااالسحاب💭💭.[ عدد التعليقات: 2732 ] نشر منذ 2 ساعتين
نقودي
تعرفين المكاوي اللي يقول عليها ابو محمد…..مكاوي حموووود….
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 25892 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههههههه هذاك اول ينكوي حمود بس ذلحين يثير الكاوي حمود
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25892 ] نشر منذ 1 ساعة
يا اخواني الاخ عذاب الرحيل له ايام مختفي عسى ماشر
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16311 ] نشر منذ 1 ساعة
😆😆
ومتكي بعد
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7636 ] نشر منذ 1 ساعة
حتى القرد يسجر مع العرب😁بقعابس☺😂
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1846 ] نشر منذ 1 ساعة
سلمت يمناك اخوي ابو محمد 🌹
عشنا الجو مع القصه والقصيده
مسكين حمود اللي عاشق ورد الخدود
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25892 ] نشر منذ 1 ساعة
يا نشعتي خرم ويوم شرب مره ثاني داخ
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 25892 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه
حمود جلده غدى منقوش ~~عذر بعمره على نيه
ما فكر ان العقل مربوش~~ ورجع وجسماً به الكيه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 43626 ] نشر منذ 1 ساعة
وأنتِ سالمه وغانمه يااختنا بنت النور ..
.. بس حمود ماهو عاشق ورود ولا حتى الشوك ..
.. حمود فزَّاع مع العاشق الهيمان ، وأكل الملاحيط الحاميه على هامته وباقي جسده وهو ماله باالثور ولا باالطحين ,,
,, بعنى مقرود بنمره واستماره ,,
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1846 ] نشر منذ 1 ساعة
حبيبتي لست محرومه الاخ عذاب الرحيل دخل كم من يوم عند سالفه الداعيه بالمغرب مدري الدجال وبعدها طلع
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25892 ] نشر منذ 1 ساعة
يقلون الشيمه تحت البندق
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1181 ] نشر منذ 1 ساعة
أغليه وشانسي عنه مردود// أغليه وماحاصل شيني.
مشكور أخوي أبو محمد
لاهنت يابو محمد على القصة والقصيدة.
والله يكسر الخاطر حمود وقرادته.هجل ثمان مكاوي مسكين هههههههههههههههههه.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 8620 ] نشر منذ 58 دقيقة
يخيتي أم ألخــــير الاخ عذاب الرحيل زعــــلان .
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لأن عـداد تعليـقاتـه إنمحــى ورجـع للصــفر .
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وهــو قال ذا ألكـلام بنفســه إنـه زعــلان
ابو محمد[ عدد التعليقات: 43626 ] نشر منذ 55 دقيقة
هههههههههههههه ,,
,, حمود روّح طعام جحوش ~~ والعود نجَّض مكاويَّه ,,
,, الفزعة اللي مضت بلّوش ~~ من عقبها حرّم الجيه ,,
,,, هههههههههههههههههه ,,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25892 ] نشر منذ 55 دقيقة
الله يوفقه وجميع المسلمين
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1181 ] نشر منذ 53 دقيقة
هههههههههههههه ههههههههههههههه
حمود دايم وهو مخروش// مقرود فالروحة والجية
مطقوق ومفلوق وبعد مكروش//وقليل فالمجتع زيه.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 25892 ] نشر منذ 45 دقيقة
هههههههههههههههههه
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3492 ] نشر منذ 44 دقيقة
باين ان السهره حتكون هنا عند القرد 😂😂😂😂
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 8620 ] نشر منذ 43 دقيقة
يا حمــــود عـــزوني عقب فرقاه — اللي سبا حالــي و خـــــلاني
أقول عزوني و أنا ما انساه — لو كان عظـــمي بالثـرى فانـــي
أسمع صريخ القلب من طرياه — صريخ من له غالي دانـي
و الدود داخـلٍ بالحشا يرعــــاه — و المـر هيضـته و غشـاني
الزيـن لا جانـي يشـيل إغناه — قلت ارجهن يا زين و ثناني
ظليت انا قاعد على رجـواه — و اطلب يجيبه عالي الشـاني
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25892 ] نشر منذ 37 دقيقة
هههههههههههههههههه
حمود جاهل بطبع رموش~~~ ولا يعرف الجمر والكيه
والعود يكوي وهو مغشوش~~~وراعي الهوا فيه صاليه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 43626 ] نشر منذ 36 دقيقة
وأنت لاهنت .. اخوي واضح وصريح ..
,, ابياتك اضحكتني واجد واجد ,, فعلاً ، قليل فاالمجتمع زيه ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25892 ] نشر منذ 34 دقيقة
عاد مالنا معك مجال يا راعي الموتر
صح لسانك
انت البحر وانحن على جالك السيف
ابو محمد[ عدد التعليقات: 43626 ] نشر منذ 34 دقيقة
صح لسانك اخوي راع الددسن ,,
,, ابيات جزله لاهنت ,,
ام البنات💔[ عدد التعليقات: 1534 ] نشر منذ 23 دقيقة
هههههههههههههههههه
صحيح القراده ما تجنب عن المقرود
معا كل درب قدمه يلوح بارقها
يسوقه لها الحظ الردي والليالي السود
وياقف على بيبانها لين يطرقها
ا
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 8620 ] نشر منذ 14 دقيقة
ويصــح إلسانكم يحبايبي وأخـوانـي لولا غــلاكـم كان ما نِطـــق إلســانــي .💚💚💚.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25892 ] نشر منذ 11 دقيقة
تصبحون على خير