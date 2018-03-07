بالفيديو.. القرد المدخن في إندونسيا

جاكرتا(صدى):

قام أحد الزوار لحديقة الحيوانات في إندونسيا, بتصوير قرد ” اورانغ اوتان ” وهو يدخن سيجارة رماها نحوه مشتعلة في الثانية والعشرين من العمر.

وانتشرت صور القرد المدخن في حديقة باندونغ للحيوانات على بعد حوالي 150 كيلومترا في جنوب شرق العاصمة جاكرتا، على نطاق واسع عبر الإنترنت.

ويعمد زوار الحديقة في أحيان كثيرة إلى كسر التوصيات ورمي التبغ أو الأطعمة في اتجاه الحيوانات, كما أبدى متحدث باسم الحديقة أسفه للحادثة قائلا ” ثمة لافتة تمنع الزوار من إعطاء الطعام أو التبغ للحيوانات ” .

يذكر أن الحديقة بها حراس مكلفون بمراقبة الحيوانات، غير أن المسؤول عن قردة أورانغ اوتان كان على الأرجح قد ذهب لقضاء حاجته.

