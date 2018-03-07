فولكس فاجن طوارق تكشف عن مقصورتها الداخلية بتصميم عصري

بكين(صدى):

كل الصور التشويقية والتجسسية السابقة لفولكس فاجن طوارق أكدت أنها ستحمل مقصورة أكثر عصرية ولكن يبدو أن أودي Q7 لن تعاني صعوبات في منافسة فولكس فاجن طوارق الجديدة لأن الشركة الألمانية تعاني دائما في العثور على توازن بين الفخامة التي توفرها أودي وطبيعة سيارات فولكس فاجن الألمانية المعروفة .

وكشفت الشركة عن صورتين رسميتين لمقصورة السيارة المقبلة والتي ظهرت مقصورتها بشكل فاخر وتكنولوجيا مميزة, والصور المطروحة معبرة أن السيارة ستأتي بشكل جديد ومميز لمواجهة المنافسين والتغير الداخلي الأكبر في السيارة يرتبط بالتكنولوجيا.

وتحمل السيارة تعليق هوائي مع نظام رؤية ليلية متطور وعدادات مطورة ونظام ملاحة, وتشمل محركات السيارة محرك TDI سعة 3 لتر V6 بصورة قياسية لأوروبا بجانب نسخة TSI سعة 3 لتر بصورة اختيارية . ولن تعرض السيارة في الغالب في معرض جنيف للسيارات وستؤجل للعرض في معرض بكين للسيارات في نهاية شهر مارس الجاري.