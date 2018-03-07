تشكيلة النصر والشباب في دوري المحترفين

ماجد محمد(صدى):

كشف الجهازان الفنيان لفريقي النصر والشباب عن التشكيلة التي سيخوض بها كل منهما مباراته مساء اليوم الأربعاء، في الجولة 18 لدوري المحترفين السعودي لكرة القدم.

ويدخل النصر اللقاء بتشكيل مكون من وليد عبدالله لحراسة المرمى، وبرونو أوفيني، وعمر هوساوي، وليوناردو بيريرا، وعبدالرحمن العبيد، وإبراهيم غالب، وعبدالعزيز الجبرين، وفرجاني ساسي، وسعد سهيل، وجونيور كابانغا، وعبدالمؤمن جابو.

ويجلس على دكة البدلاء، حسين شيعان، وعبدالله مادو، وسامي النجعي، ومحمد السهلاوي، وخالد الغامدي، وأحمد الفريدي، وفهد الجميعة، وعبدالرحمن الدوسري، وفراس البريكان.

على الجانب الآخر، يدخل الشباب اللقاء بتشكيل مكون من فاروق بن مصطفى لحراسة المرمى، وفهد غازي، ومحمد بن يطو، ومحمد سالم، وحسن معاذ، وسباسيتيان أوبيلا، وعبدالله الفهد، ومؤيد اللافي، وعبدالله الخبيري، وتركي العمار، وعمرو بركات.

ويجلس على دكة البدلاء، عبدالله السديري، وعبدالوهاب جعفر، وأحمد عطيف، وناصر الشمراني، وصالح القميزي، وسعد عبدالأمير، وناصر العمران، وعلي مجرشي، وخالد الكعبي.