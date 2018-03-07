حولي زوجك إلى شريك حياتك في 6 خطوات
الوقوع في حب زوجك ليس بالأمر الصعب، ولكن عليكما تجاوز تلك المرحلة ليصبح زواجك عميقاً، عليكِ تخطّي كلمة ” أحبك ” ، لتعملا معاً على إنجاح زواجكما، وتصبحا شريكين في الحياة، لا مجرد زوجين.
إليكِ 6 طرق لتجعلي زوجك شريك حياتك.
1- خطّطا معاً
الحياة مزدحمة بالمهام والمسؤوليات، وتبدو أحياناً كأنها تحاول إبعادك عن زوجك بالمشاكل التي لا تنتهي، يمكنك تخطي هذا الأمر عبر التفكير معاً في حلول للمشاكل، والتخطيط معاً للمستقبل، وتقديم الدعم اللازم لكليكما.
2- اضحكا كثيراً
الضحك يشبه الشمس في المنزل، فهو يضيء حياتكما بالحب والدفء، تعوّدا أن تتشاركا الأشياء المسلية والمضحكة، وأن تتبادلا المواقف المضحكة التي مرّت على كل منكما خلال اليوم.. ربما يمكنكما تخطّي المشاكل بالضحك عليها أيضاً.
3- تحدّثا عن كل شيء
تحدّثي مع زوجك عن كل شيء في حياتكما، المخاوف، الهموم، أحوالكما المالية، ناقشي معه الأحلام والطموحات، وضعي معه الأهداف.. تحدثا عن أي شيء وكل شيء.. فالحديث المستمر يوطّد العلاقة بينكما.
4- لا تخافا من الاختلاف
لا يعني أنكما شريكان أنكما ستتفقان دائماً، أو أن أحدكما يجب أن يخضع لآراء الآخر وقراراته.. اعلما أن الخلافات ليست مشكلة بينكما، ولكن على كل منكما أن يتقبّل رأي الآخر، ويمكن الاتفاق على حل وسط.
5- اجعلا الحديث بينكما آمناً
لكي تستطيعا التحدث بصراحة، ينبغي ألا يستغل أحدكما ما يُقال وقت النقاش، ويستخدمه وقت الخلاف.. يجب أن تتحليا بالتسامح والمحبة تجاه بعضكما بعضاً، وأن يكون الحديث بينكما بنّاءً لا العكس.
6- كوني فخورة به
بدلاً من الغيرة، عليكِ أن تكوني فخورة بما يحققه من نجاح، هذا في النهاية يصب في مصلحة حياتكما معاً، وادعميه حتى يحقق طموحه.. وهذا الأمر يكون متبادلاً بينكما بالطبع.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25859 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب على خير
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7629 ] نشر منذ 1 ساعة
ماش ماش اغلب ازواج وزوجات ها الزمن نفسيات وماعندهم سالفه يادافع البلاء☺😁😂
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3489 ] نشر منذ 1 ساعة
اجباري تكون صديقتو او حتكون علاقتهم ميته … وملل وروتين … 😕
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25859 ] نشر منذ 1 ساعة
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☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25859 ] نشر منذ 59 دقيقة
جنوبيه ليش البارح ما كنتي معنا في خبر ترويض الحصان تتغلين علينا هاه
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3489 ] نشر منذ 57 دقيقة
انا اعرف كم وحده ماشاء الله هي وزوجها زي الاصحاب وعلاقتهم ممتازه مع بعض … الموضوع يحتاج تنازلات ونفس طويل ويحتاج لصبر واللي يخرب العلاقه الإستقعاد على كل كلمه وكل حركه .. ومايتغاضو ومايتحملو بعض .. لمن الواحد يطنش يربح وتمشي امورو … بس في ازواج وزوجات فعلاً نفسيات مالهم حل 😂💔
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25859 ] نشر منذ 53 دقيقة
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..ااالسحاب💭💭.[ عدد التعليقات: 2729 ] نشر منذ 49 دقيقة
نعم صحيح ان لم تكن صديقته فلن ترقى ان تكون حبيبته…مرحلة الحب تمر بطريق الصداقه
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3489 ] نشر منذ 47 دقيقة
يطيب حالك ياقمر☺️😘
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25859 ] نشر منذ 41 دقيقة
طيب زين اليله فيه علوم طيبه عاد لا تغيبون
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7629 ] نشر منذ 40 دقيقة
وين يامحرومه❤والله مدري عن حصانكم😁😂رديت عليك بآحد المواضيع هون😁
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7629 ] نشر منذ 32 دقيقة
يوم سئلتي عني قلت مو جوده😁
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7629 ] نشر منذ 28 دقيقة
اسومه❤من شافها ضاعت البنيه😁مختفيه😣😁