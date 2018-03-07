الجيش اليمني يصدّ هجومًا لميليشيا الحوثي الإيرانية

فهمي محمد(صدى):

صدّ الجيش اليمني اليوم الأربعاء، هجوماً شنه الانقلابيون الحوثيون بجبهة ميدي بمحافظة حجة شمال البلاد.

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات الجيش الوطني من جهة ومليشيا الحوثي الانقلابية من جهة أخرى أثناء محاولة الأخيرة السيطرة على مواقع للجيش في منطقة الكتف جنوب المدينة ” .

ونقل المركز عن مصدر عسكري قوله إن ” قوات الجيش الوطني صدت الهجوم، بعد اشتباكات عنيفة بجميع الأسلحة الثقيلة والخفيفة، ما أجبر المليشيا على التراجع مخلفة وراءها سبعة قتلى وعشرات الجرحى ” .