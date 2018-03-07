بالإنفوجراف.. حجم التبادل التجاري السعودي البريطاني

عادل الحربي(صدى):

ترتبط العلاقات السعودية البريطانية ، بعدد من الاتفاقيات والمعاملات في كافة المجالات منذ سنوات ، وعلى الجانب التجاري وصل إجمالي الواردات خلال الأعوام الخمس الماضية إلى 76.023 مليون ريال .

فيما يبلغ إجمالي حجم التجارة بين الدولتين منذ 2013 وحتى 2017 الماضي ، إلى 115.966 مليون ريال ، ليصل إجمالي الصادرات خلال نفس الأعوام الخمس إلى 39.943 مليون ريال .

وتوضح الهيئة العامة للإحصاء ، تفاصيل أبرز السلع المصدرة والمستوردة بين بريطانيا والسعودية خلال 2017 الماضي ، عبر الإنفوجراف التالي :

