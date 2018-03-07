بالصور.. التأهيل الشامل بمكة يستقبل مدرسة الأبناء النجباء المتوسطة للبنات

نايف السالم(صدى):

استقبل قسم الرعاية النهارية التابع لمركز التأهيل الشامل بمكة يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٩/٦/١٩صباحا مدرسة الابناء النجباء المتوسطة للبنات وذلك تفعيلا لدور الشراكة المجتمعية التطوعية وقد تكون الفريق من ٢٠ طالبة بي الاضافه إلى معلمتان.

هدفت الزيارة إلى تعريف الطالبات بذوي الاحتياجات الخاصة وإدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم وممارسة بعض المهارات اليدوية التعليمية بطرق ترفيهية .

في ختام الزيارة قدمت الطالبات لأطفال الرعاية بعض الهدايا المغلفة بالمحبة والامتنان لاستقبالهم والتجاوب معهم .