مصر تدرج ” ولاية سيناء ” و319 شخصا على قوائم الإرهاب

القاهرة(صدى):

أصدرت محكمة الجنايات المصرية خلال الأسبوع الماضي ، حكمًا بإدراج جماعة ” ولاية سيناء ” ، التابعة لتنظيم داعش ، و319 شخصًا ينتمون إليهم ، على قوائم الإرهاب ، وذلك لمدة 3 سنوات .

ووفقًا للجريدة الرسمية المصرية ، فإن جماعة أنصار بيت المقدس التي يكثر نشاطها في محافظة شمال سيناء المصرية ، أعلنت مبايعتها لـ ” داعش ” ، منذ عام 2014 ، لتطلق على نفسها اسم ” ولاية سيناء ” .

وكانت هذه الجماعات الإرهابية ، قد أعلنت مسؤوليتها عن الكثير من الأحداث الإرهابية التي أسقطت المئات من قوات الجيش والشرطة والمدنيين بالمحافظة ، خلال السنوات الماضية .