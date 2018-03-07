بلدي النعيرية ينشئ تطبيقاً لتواصل المواطن والمجلس

نايف السالم(صدى):

أقر المجلس البلدي بالنعيرية التقرير الختامي لميزانية بلدية المحافظة للعام 1438ـ 1439هـ، كما تم مناقشة المطالب المرفوعة للمجلس من أجل تضمينها في الميزانية القادمة لمشاريع البلدية 1439 ـ 1440هـ، والتي تتركز على عدد من احتياجات الأهالي كالسلفتة والإنارة والحدائق والمركز الحضاري.

وكان المجلس البلدي بالنعيرية قد عقد اجتماعه الدوري أمس، بعد اكتمال النصاب القانوني للجلسة، وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال، والتي جاء من أهمها موافقة المجلس على تحديد أولوية السفلتة في المخططات السكنية في حي الخليج بدءا من شارع الملك سلمان (الخمسين).

وتم خلال الاجتماع مناقشة تحديد أولوية السفلتة في جميع مخططات أحياء محافظة النعيرية وما يتبع لبلديتها من هجر، وربط الطريق بين مركز النقيرة وهجرة نقير إلى جانب تجميل مداخل البلدتين خلال الأشهر القادمة، وأقر المجلس بالأجماع هدم دورة المياه في السوق الداخلي الواقعة مقابل البنك الأهلي وإعادة إنشائها بشكل حضاري.

وذكر رئيس المجلس البلدي بمحافظة النعيرية مبارك السهلي، أنه وحرصًا من المجلس على مد جسور التواصل بينه وبين المواطنين والاستماع إلى ما لديهم من ملاحظات ومتطلبات، فقد وافق المجلس على إنشاء تطبيق يتيح للمواطنين التواصل المباشر مع المجلس؛ لعرض ملاحظاتهم واقتراحاتهم بشكل مباشر، وإدراج رقم أمين المجلس البلدي عبدالعزيز الشمري ضمن بلاغات الرقم (940).