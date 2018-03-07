لفتة مؤثرة لأمير المدينة خلال حفل جائزة سلطان بن سلمان

نايف السالم(صدى):

في لفتة حانية منه ، حرص صاحب السمو الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز ، أمير منطقة المدينة المنورة ، على تقبيل رأس أحد الأطفال من ذوي الاحتياجات ، خلال حضوره لحفل ختام الدورة الثانية والعشرين ، من جائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال المعاقين .

وكرم سموه خلال رعايته للحفل ، 21 طفلًا حصلوا على المراكز الأولى في فروع جائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال من ذوي الاحتياجات ، وذلك يوم أمس الثلاثاء ، بحضور نائب أمير المنطقة ، سمو الأمير سعود بن خالد الفيصل .