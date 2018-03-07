بالصور.. الدفاع المدني بالشرقية يشرح لـ486 طفلا بدار الطفولة طرق التعامل مع الأزمات

محمد فؤاد (صدى):

توجه فريق من الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية أمس لمقر دار الطفولة بالدمام في ختام فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني التي يقيمها الدفاع المدني بالمنطقة وذلك عقب اطلاع أطفال دار الطفولة على خطط الإخلاء والسلامة المهنية التي استعرضتها فتيات بر الشرقية لأطفال دار الطفولة والزائرين بمعرض الدفاع المدن.

وشرح فريق الدفاع المدني لأطفال دار الطفولة البالغ عددهم 486 طفلا وطفلة عمليا آلية تنفيذ هذه الخطط التي تم الاطلاع عليها بالمعرض و طرق التعامل مع الأزمات والكوارث حيث عرض الفريق للأطفال طرق وأدوات تخطي الحواجز في حالة التعرض للمخاطر وطرق تشغيل طفايات الحريق في حالة حدوث الحرائق، فيما ثمن الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبد العزيز العفيصان اطلاع أطفال دار الطفولة على خطط الإخلاء والسلامة التي قدمتها فتيات بر الشرقية بمعرض الدفاع المدني مشيدا بالدور الذي تقوم به دار الطفولة في تثقيف الطفل وتوعيته.

وقالت أمل القاضي مديرة دار الطفولة أن دار الطفولة تهتم بالتفاعل مع هذه الفعاليات التنموية لتنمية ثقافة الطفل في مواجهة المخاطر والأزمات التي قد يتعرض لها أثناء يومه الدراسي أو حياته اليومية مشيرة إلى أن دار الطفولة قامت بتقسيم الأطفال على دفعات نظرا لكثرة عددهم حيث استمعت كل دفعة منهم إلى الشرح المقدم من فريق الدفاع المدني متوجهة بالشكر للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية على حرصه لنشر ثقافة السلامة المهنية لأطفال المنطقة مضيفة أن نشر هذه الثقافة منذ الصغر في الأطفال ينمي لديهم مهارات التعامل مع المواقف التي قد تهدد سلامتهم لا قدر الله لتنمو هذه الثقافة معهم وتصبح بعد ذلك عادات وقيم في حياتهم المهنية والاجتماعية.

وأضافت القاضي أن دار الطفولة نفذت العديد من تجارب وخطط الإخلاء داخل دار الطفولة تعزيزا لدور الأمن والسلامة في الحفاظ على الأطفال كما أقامت معرض داخلي عن السلامة المهنية وممارسات الدفاع المدني فضلا عن اهتمامها بالصحة المهنية وتوفير سبل الأمن والسلامة الصحية داخل دار الطفولة من خلال تفعيل دور المرشدة الصحية وتدريب المرشدات على الإسعافات الأولية التي تحفظ سلامة الأطفال والتي يجب أن تقدم لهم حين الحاجة إليها.

