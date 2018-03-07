تنبيه بإيقاف إصدار سناب شات القديم

واشنطن(صدى):

نبَّه حساب “ تقنية ومعلومات ” ، من حملة تقوم بها الشركة لإيقاف حسابات كلاً من مستخدمي الإصدار القديم من تطبيق ” سناب شات ” أو برامج الطرف الثالث من ” سناب بلس ” .

وقال الحساب المهتم بالشؤون التقنية على موقع ” تويتر ” : ” إن شركة (سناب شات) تقوم حالياً بحملة موسعة وترسل تنبيهات في الخاص للمستخدمين الذي يستخدمون الإصدار القديم أو سناب بلس ” .

ونصح الحساب بأن من توقف حسابه بسبب هذه الحملة، بأن لا يحمل الإصدار القديم أو سناب بلس حتى تنتهي، مبيناً أن الشركة توقف الحسابات لمدة شهر أو نهائياً بسبب الإصدار القديم لسناب أو سناب بلس.