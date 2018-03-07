ضبط شاب تسلل لسرقة فيلا عادل إمام

أماني الغامدي(صدى):

أقدم شاب مصري على التسلل لداخل فيلا الفنان عادل إمام بالمنصورية في منطقة كرداسة المصرية ، فيما تمكن رجال أمن الفيلا من ضبطه وتسليمه للشرطة .

حيث تلقت الشرطة المصرية بلاغاً يفيد بضبط شاب تسلل إلى داخل فيلا الفنان عادل إمام بالمنصورية، وعلى الفور تم إرسال قوة أمنية حيث تبين أن أفراد أمن الفيلا ألقوا القبض عليه فور تسلقه سورها ونجاحه في التسلل إلى داخل الفيلا.

وكشفت التحقيقات أن الشاب حاول مقابلة الفنان للحصول على مساعدة مالية منه، ولكنه قوبل برفض من أفراد الأمن المكلفين بحراسة الفيلا، فاضطر لتسلّق السور والقفز داخل الفيلا، إلا أن حراسها تمكنوا من الإمساك به وتسليمه لأجهزة الأمن.