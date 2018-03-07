بالصور.. الكشف عن ” بيجو ريفتر ” بعدة محركات و5 أو 7 مقاعد

جنيف(صدى):

كشفت بيجو سيتروين عن نيتها تقديم عائلة جديدة من السيارات التي تعرف بأنها سيارات فان ركاب صغيرة ومنها 3 موديلات من بيجو وسيتروين وأوبل ، وسيارة بيجو المرتقبة ستكون باسم ريفتر ليكون بديل لاسم بارتنر تيبي الذي كان متوقع. وتتوفر السيارة في نسختين الأولى بخمسة مقاعد والثانية بسبعة مقاعد, كما ستتوفر السيارة بخيارين للمحركات بخمس مستويات من القوة.

وتشمل محرك 1.2 لتر بنزين بقوة 110 حصان وناقل حركة مانيوال 5 سرعات أو 128 حصان بناقل أوتوماتيك 8 سرعات ومحرك ديزل 1.5 لتر بقوة 73 و98 و128 حصان بنواقل حركة مانيوال 5 سرعات و6 سرعات وأوتوماتيك 8 سرعات.

وستعرض السيارة بنظام دفع كلي وباقة من نظم مساعدة السائق ونظام ترفيهي بشاشة 8 بوصة ومكابج يد كهربائية, وتحمل سيارة بيجو تصميم بفلسفة جديدة مع لوحة قيادة خاصة وعجلة قيادة مدمجة وشاشة تعمل باللمس وأخرى مستقلة. وستعرض ريفتر بنسخة GT Line كذلك وعجلات 17 بوصة ولمسات سوداء وتجهيزات دخلية فاخرة .