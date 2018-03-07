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بالفيديو.. قائد بالجيش اليمني يؤكد انهيار مستقبل الحوثيين

بالفيديو.. قائد بالجيش اليمني يؤكد انهيار مستقبل الحوثيين
فهمي محمد(صدى):

تداولت وسائل إعلامية، مقطع فيديو لقائد المنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني ، اللواء الركن يحيى حسين صلاح ، وهو يتفقد المواقع والخطوط الأمامية لجبهة ميدي اليوم الأربعاء .

وتوجه قائد المنطقة العسكرية الخامسة ، في زيارة تفقدية إلى منطقة الخزان ، وهي أحد الأحياء الشرقية لمدينة ميدي ، كما زار قوات الجيش المرابطة في القلعة وميمنة الجبهة بميدي .

وخلال جولته التفقدية ، أكد اللواء الركن يحيى صلاح ، إن الحوثيين بدأوا في الانهيار ، خاصةً بعد تعرضهم لخسائر فادحة بشكل يومي، بفضل ضربات الجيش اليمني ، وقوات التحالف العربي، لافتًا إلى أنه لم يعد هناك مستقبلًا للحوثي في اليمن .

وحرص اللواء ” صلاح ” ، على الاطلاع على أحوال المقاتلين في الخطوط الأمامية ، والتشديد على ضرورة رفع درجة اليقظة ، ثم توجه للاطلاع على وضع قوات التشكيل البحري بميناء ميدي ، ليوجههم بتطوير قدرات قوات التشكيل البحري ، للقيام بواجباتها على أكمل وجه .


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