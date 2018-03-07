هيئة كبار العلماء توضح دور جولات ولي العهد الخارجية

علي العنزي(صدى):

أكدت هيئة كبار العلماء، على أهمية جولات سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الخارجية، ودورها الإيجابي في تأكيد قيم هذا الدين الحنيف، بوسطيته واعتداله وسماحته.

وقالت هيئة كبار العلماء عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، أيده الله، تأتي جولات سمو ولي العهد الأمين، الأمير محمد بن سلمان، فنسأل الله، لسموه العون والتوفيق، الذي يبذل جهده، فيما ينفع دينه وبلاده والمسلمين والعالم أجمع، مؤكدًا قيم هذا الدين الحنيف؛ بوسطيته واعتداله وسماحته، وتحيته السلام.