القنصلية في نيويورك: على المواطنين توخي الحذر من العاصفة الثلجية

نيويورك(صدى):

شددت قنصلية المملكة في نيويورك، على ضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلطات نتيجة لتعرض عدد من الولايات الشرقية لعاصفة ثلجية تتبعها أمطار ورياح.

وقالت القنصلية: على جميع المواطنين توخي الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلطات نتيجة لتعرض عدد من الولايات الشرقية لعاصفة ثلجية تتبعها أمطار ورياح.