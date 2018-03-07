القنصلية في نيويورك: على المواطنين توخي الحذر من العاصفة الثلجية
شددت قنصلية المملكة في نيويورك، على ضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلطات نتيجة لتعرض عدد من الولايات الشرقية لعاصفة ثلجية تتبعها أمطار ورياح.
وقالت القنصلية: على جميع المواطنين توخي الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلطات نتيجة لتعرض عدد من الولايات الشرقية لعاصفة ثلجية تتبعها أمطار ورياح.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1173 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا الله ،، روعة ،،يا سبحان الله.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 8613 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياسبـــــــــــــحان الله .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25859 ] نشر منذ 2 ساعتين
روعه