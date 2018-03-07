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القنصلية في نيويورك: على المواطنين توخي الحذر من العاصفة الثلجية

القنصلية في نيويورك: على المواطنين توخي الحذر من العاصفة الثلجية
نيويورك(صدى):

شددت قنصلية المملكة في نيويورك، على ضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلطات نتيجة لتعرض عدد من الولايات الشرقية لعاصفة ثلجية تتبعها أمطار ورياح.

وقالت القنصلية: على جميع المواطنين توخي الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلطات نتيجة لتعرض عدد من الولايات الشرقية لعاصفة ثلجية تتبعها أمطار ورياح.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1173 ] نشر منذ 2 ساعتين

يا الله ،، روعة ،،يا سبحان الله.

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