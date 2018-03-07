مغردون يرحبون بزيارة ولي العهد لبريطانيا ويصفونه بـ ” رجل الشرق الأوسط “

علي القحطاني(صدى):

راج خلال الساعات القليلة الماضية، وسم جديد على موقع التواصل الاجتماعي تويتر حمل عنوان ” محمد بن سلمان في بريطانيا ” ، جاء للترحيب بزيارة ولي العهد السعودي, ووصوله إلى لندن, تضمن الوسم عبارات ترحيب وإشادة بدور الأمير الشاب في عمليات التغيير الجارية في السعودية، وتعزيز دورها في المنطقة والعالم.

وجاءت التغريدات تحمل في طايتها عبارات من الترحيب والدعم الكبير إلى ولي العهد, فغرد طلال وقال: ” الأمير الطموح ومهندس التغيير يصل لندن لتعزيز العلاقات الثنائية، ووصفت هديل الناصر مراسم استقبال محمد بن سلمان قائلة: استقبال كبير لرجل الشرق الأوسط الأول كما قالت أغلب الصحف البريطانية للمملكة هيبة، ولمحمد هامة وقامة ” .

كما عبرت الكثير من السعوديات المبتعثات من خلال الفيديو عن فخرهن وإعتزازهن بالقرارات الجديدة التي تعزز مكانة المرأة السعودية داخل مجتمعها، والتي تعكس دوماً اهتماماً كبيراً بالمرأة، ورغبةً مستمرة في تمكينها، وتيسير سُبل نجاحها في الحياة والعمل.

هذه القرارات التي يسعى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحقيقها للمواطنات بالتوازي مع الإصلاحات الجديدة في المملكة، والهادفة لتأمين وتهيئة كل الظروف للشعب السعودي الطموح، معتزين بكلمات الأمير حين قال: ” في حال كان الشعب السعودي مقتنعاً، فعنان السماء هو الحد الأقصى للطموحات ” .