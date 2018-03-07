حملة المسح البيئي بالساحل الغربي ترصد مخالفتين

حمود العنزي(صدى):

قامت فرق التفتيش البيئي بالمشاركة في الحملة الوطنية الأولى مسح البيئي للساحل الغربي، في عمليات المسح للساحل الغربي، أعمالها بحسب الخطة الموضوعة.

وقال مدير عام المراقبة البيئية والالتزام البيئي والمشرف العام على الحملة الوطنية للمسح البحري المهندس سليمان بن عبيد السنقوف: الحملة تأتي انفاذاً للأمر السامي الكريم الملكي رقم 24269 وتاريخ 24/5/1438هـ، القاضي بالعمل على إيقاف ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالج إلى البحر والأودية ومجاري السيول.

وأضاف: بدأت الحملة أعمالها بمشاركة جميع الفرق التفتيشية بالحملة الوطنية للمسح البحري والبالغ عددها 20 فرقة حيث شرعت في مزاولة أعمال المسح بحسب القطاعات المخصصة وفقاً للخطة الموضوعة مسبقًا، وتم مسح ما يقارب 10% من طول الساحل الغربي

وتابع: كشفت أعمال المسح عن رصد بعض المخالفات البيئية وحالات التلوث التي لا تزيد عن حالتين، كما تم تسجيل عدة ملاحظات مثل وجود العديد من البيئات الطبيعية التي لا زالت خالية ونظيفة من التلوث.