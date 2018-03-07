مستشفى قوى الأمن في مكة تعلن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للسعوديين والسعوديات، لحملة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في منطقة مكة المكرمة.

وأوضحت إدارة المستشفى أن التقديم متاح اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 7 مارس 2018م، ويستمر لمدة أسبوعين، داعية لمن تنطبق عليهم الشروط الدخول على الموقع الإلكتروني للمستشفى على الرابط التالي: ( http://www.sfhm.med.sa)، وتعبئة البيانات وإرفاق السيرة الذاتية، مشيرًة إلى أنه سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق للشروط.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، الدخول علئ الرابط التالي: (هنا )