شبكة أمريكية: محمد بن سلمان أقوى رجال الشرق الأوسط

علي القحطاني(صدى):

أجرى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مقابلة إعلامية مع شبكة “ CBS ” الأمريكية، وذلك قبيل أيام قليلة من بدء زيارته المرتقبة للولايات المتحدة، والتي تأتي ضمن جولته الخارجية الأولى منذ يونيو الماضي.

وقالت الشبكة الأمريكية، بأن الأمير محمد بن سلمان أحد أقوى رجال الشرق الأوسط، والذي يتخذ في الوقت الحالي العديد من الخطوات والإجراءات لتطوير المملكة سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن المملكة تعد الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في المنطقة، وهي الآن تمر بسلسلة من التغييرات الاجتماعية والاقتصادية بعيدة المدى، والتي يعد محمد بن سلمان هو كلمة السر الأساسية في السير على هذا النهج المختلف.

وأكدت الشبكة الأمريكية أن الجمهور سيكون بوسعه مشاهدة التقرير الخاص باللقاء خلال يوم الأحد الموافق 18 مارس قبل يومين من لقاء ولي العهد بالرئيس الأميركي دونالد ترامب.