دورة الوقاية من المخدرات بأرض المعرفة تعطى فكرة عن جهود الدولة في محاربة الظاهرة

سعيد العجل(صدى):

تعطي دورة اسي الوقاية من المخدرات التي قدمت في ارض المعرفة فكرة عن جهود الدولة في محاربة ظاهرة المخدرات واقيمت الدورة في ارض المعرفة بكورنيش جدة ضمن فعاليات المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة حيث اقيمت الدورة علي مدار شهرين متواصلة شارك فيها نخبة من المتخصصين والاستشاريين في مجال مكافحة المخدرات وعلم السموم وتضمنت عدة جوانب ترفيهية وعلمية واجتماعية ، ومن المشاركين كان سعادة العقيد الدكتور / صلاح بن علي المنشاوي استشاري السموم ومستشار اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ومدير العيادات الشامله التخصصية لقوي الامن ” سابقا ” حيث يعتبر من النشطاء في محاربة المخدرات وله العديد من المشاركات في هذا المجال علي المستويين المحلي والدولي.

هذا وتناولت المحاضرة التي القيت من سعادته عدة جوانب كان أهمها.

اعطاء فكرة عن جهود الدولة رعاها الله بقيادة خادم الحرمين الشريفين في محاربة ظاهرة المخدرات والعقوبات التي اقرت للحد من انتشار او ترويج المخدرات في المملكه. ايضا تطرق الدكتور المنشاوي الي بعض العلامات التي قد تميز بعض الاشخاص دون غيرهم في الوقوع في المخدرات قائلا بان هناك بعض الصفات للأشخاص الذين قد يسقطوا في فخ المخدرات مثل ضعف الشخصية ومحاول تقليد الاخرين وكثرة العلاقات العاطفية والإحساس بالضعف والرغبة في الحصول علي القوة في الشخصيه.

كما تطرق الدكتور المنشاوي الي التعريف بأنواع المخدرات وأشكالها كما قسم انواع المخدرات الي مخدرات عامه وهي تلك التي لا تستخدم طبيا مثل الحشيش والكبتاجون والهيروين والكوكايين ونبتة القات ثم الادوية الطبية التي يساء استخدامها مثل الترامادول والزانكس واللاريكا موضحا انها تستخدم لعلاج حالات مرضية معينة وتحت اشراف طبي كما اضاف انه هناك ايضا بعض المواد الصناعية والتي يساء استخدامها مثل الصمغ والبنزين وغاز البيوتان وكلها مواد كيميائية عالية السمية وتحدث تلف في الجهاز العصبي بالإضافة الي تلف الاعضاء المهمة في الجسم مثل القلب والكلي والكبد.

وحذر الدكتور المنشاوي من تجربة أي نوع من المخدرات علي سبيل التجربة وأضاف بان كثير من الاشخاص اصبحوا مدمنين منذ اول مرة من استخدامهم لتلك المواد كما اضاف قائلا اقول لجميع ابناء وبنات هذا الوطن الذي نعشق ترابه انها حرب وانتم جنودها فلا تخسروا تلك الحرب فلدينا زملاء يواجهون العدو علي حدود هذا البلد المعطاء ونحن نواجه العدو داخل حدودنا حماية لأرواح شبابنا وبناتنا.

ايضا اوضح العقيد الدكتور صلاح المنشاوي ان مروجين المخدرات لا يتعاطوها وان الكثير من الذين تم ضبطهم وهم يروجون لتلك السموم حينما سئلوا لماذا لا تتعاطوها اجابوا نريد ان نكون بكامل عقلنا حني نروج لتلك المواد فهي تذهب العقل والصحة بمعني انهم يعلمون خطورتها ومع ذلك يقتلون الشباب بتلك السموم.

كما اشاد بالجهود الجبارة التي يقوم بها خادم الحرمين الملك سلمان حفظه الله من خدمة للوطن والشعب وسن القوانين الرادعه ضد كل مفسد ومتلف لأبناء وبنات الوطن وأضاف الدكتور المنشاوي :- اسال الله ان يحفظ علينا ديننا وقيادتنا وامننا واماننا وان يجعل هذا الوطن وقيادته فوق كل الامم بإعلاء كلمة لا اله إلا الله محمد رسول الله بعز عزيز او ذل ذليل.