الرعاية الاجتماعية بالطائف يستقبل فريقي أثار التطوعي والشامخات

نايف السالم(صدى):

استقبل قسم الرعاية الاجتماعية بمحافظة الطائف يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٩/٦/١٩هـ صباحاً ( فريق اثار التطوعي/ وفريق الشامخات ) والذي يتكون من ٢٠ طالبة بقيادة كلاً من الأستاذة مها البقمي ونوال الخرصان.

وتأتي هذه الزيارة تفعيلا لدور الأعمال التطوعية ونشر الخير في المجتمع.

‫هدفت الزيارة إلى إدخال البهجة والسرور إلى قلوب المسنات وقد تخلل ذلك نقش الحناء والتحدث عن قصص التراث .

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‫في الختام تم توزيع الهدايا التراثية للأمهات مع شكر الفرق التطوعية المشاركة خلال الزيارة.

