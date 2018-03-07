الرعاية الاجتماعية بالطائف يستقبل فريقي أثار التطوعي والشامخات
استقبل قسم الرعاية الاجتماعية بمحافظة الطائف يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٩/٦/١٩هـ صباحاً ( فريق اثار التطوعي/ وفريق الشامخات ) والذي يتكون من ٢٠ طالبة بقيادة كلاً من الأستاذة مها البقمي ونوال الخرصان.
وتأتي هذه الزيارة تفعيلا لدور الأعمال التطوعية ونشر الخير في المجتمع.
هدفت الزيارة إلى إدخال البهجة والسرور إلى قلوب المسنات وقد تخلل ذلك نقش الحناء والتحدث عن قصص التراث .
في الختام تم توزيع الهدايا التراثية للأمهات مع شكر الفرق التطوعية المشاركة خلال الزيارة.
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