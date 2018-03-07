كفى تنجح في إقناع 3 شبان للعلاج من المخدرات

نايف السالم(صدى):

نجحت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالقنفذة في إقناع ثلاثة شباب للعلاج من إدمان المخدرات، حيث سيرت لهم رحلة علاجية يوم أمس الثلاثاء لمستشفى الأمل بجدة، وذلك برعاية مؤسسة علي الثنيان وإخوانه الخيرية.

وأوضح مدير كفى بالقنفذة الاستاذ بلغيث الرفيدي أن الشباب الثلاثة واللذين تبلغ أعمارهم بين أعمارهم 18 و 38 عاماً تم اقناعهم بالعلاج عبر فريق مختصين من الجمعية والذين بيّنوا لهم أجر التوبة الى الله، ونهاية طريق الادمان ومدى خطورة المخدرات على الفرد وأسرته بل ومجتمعه، كما أكدوا لهم سرية العلاج وأنهم سوف يحظون بالرعاية الكاملة من مستشفى الأمل وجمعية كفى حتى يعودوا معافين الى عائلاتهم ومحبيهم.

هذا وتعالج جمعية كفى سنوياً الآلاف من الأشخاص من مختلف الأعمار ومن كلا الجنسين في كافة محافظات منطقة مكة عبر فروعها في العاصمة المقدسة، جدة، الطائف ، القنفذة ، الليث وبحرة وتقيم العديد من الفعاليات والبرامج والمعارض في الجهات الحكومية والخاصة والترفيهية .

