شمس الكويتية لمنتقدي ملابسها: ” لبسي مطرز بالذهب والقطع النادرة “

أماني الغامدي(صدى):

ردت الفنانة الكويتية شمس على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب البوستر الدعائي الأخير لحفلها في دبي والملابس التي ارتدتها .

وقالت شمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي ” كثير سألوني عن لبسي في البوستر ، هذا زي اسباني من رالف لورين مطرز بخيوط ذهب ومن القطع النادرة وعلى الطبيعة شكله احلى من الصور ” .

إلا أن هجومها لم يتوقف عند هذا الحدّ، حيث قررت الرد على منتقدي شكلها وملابسها برسالة شديدة اللهجة ، قائلة : ” سؤال محيرني.. إذا في شخص انت ما تحبه وشايفه غلط او فاجر او كافر او زنديق او نهجه غلط او مستفز او يدعو للفسق او فاشل او او او السؤال امووت واعرف ليش تتابعه وتتابع اخباره وتتلصص عليه وتسويله فولو وحافظ كل حركاته وكلامه، ممكن تجاوبوني هذا ايش يعني؟ ” .

