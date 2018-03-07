شمس الكويتية لمنتقدي ملابسها: ” لبسي مطرز بالذهب والقطع النادرة “
ردت الفنانة الكويتية شمس على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب البوستر الدعائي الأخير لحفلها في دبي والملابس التي ارتدتها .
وقالت شمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي ” كثير سألوني عن لبسي في البوستر ، هذا زي اسباني من رالف لورين مطرز بخيوط ذهب ومن القطع النادرة وعلى الطبيعة شكله احلى من الصور ” .
إلا أن هجومها لم يتوقف عند هذا الحدّ، حيث قررت الرد على منتقدي شكلها وملابسها برسالة شديدة اللهجة ، قائلة : ” سؤال محيرني.. إذا في شخص انت ما تحبه وشايفه غلط او فاجر او كافر او زنديق او نهجه غلط او مستفز او يدعو للفسق او فاشل او او او السؤال امووت واعرف ليش تتابعه وتتابع اخباره وتتلصص عليه وتسويله فولو وحافظ كل حركاته وكلامه، ممكن تجاوبوني هذا ايش يعني؟ ” .
رااايق[ عدد التعليقات: 3984 ] نشر منذ 3 ساعات
لبسي مطرز بالذهب والقطع النادرة **
*
طيب أيش نسوي لك * نطق لك أرقبه ولا نطق لك أصبع **
*
أشوفك ياشمس صرتي تقلدين أحلام * هههههههههههههههههههه
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 2269 ] نشر منذ 3 ساعات
هؤلاء ياشمس المصطفين الاخيار من بين الشعوب ما بقى الا يوزعون صكوك الجنه والنار على طريقة المطران
ماعليكي منهم ياشمس انا شمس وهم بدر لكنه بدر في ليلة مغيره ومنهم بدر لكنه خس
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 2269 ] نشر منذ 3 ساعات
لكنه بدر مخسوف
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3489 ] نشر منذ 23 دقيقة
ههههههههههههههه ساكته عنك وسايبتك تسرح وتمرح 😂😂 بس انت تجيب لنفسك الكلام😂😂 دحين تدافع عن شمس وتستقعد للسعوديين والسعوديات على كل شي 😂 بس عشان تعرف انك مندس وحوثي ☺️