وزير الداخلية يطالب بوقفات حازمة لصون أمن المنطقة العربية

نايف السالم(صدى):

أكد وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب ، صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالعزيز بن نايف ، إن التدخلات الإيرانية ، لابد أن يتم النظر إليها على أنها خطر يتطلب المواجهة .

وأشار وزير الداخلية ، خلال اجتماع وزراء الداخلية العرب بالجزائر ، إلى أن المنطقة العربية يجب أن تطمح لحفظ وتعزيز الأمن العربي المشترك .

وأوضح سموه ، أن الآمال والطموحات المعلقة على مجلس وزراء الداخلية العرب ، يحتم وقفات حازمة لصون الأمن والاستقرار في المنطقة .