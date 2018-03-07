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سرقة التمثال الذهبي لأفضل ممثلة في حفل الأوسكار بعد يومين من حصولها عليه

سرقة التمثال الذهبي لأفضل ممثلة في حفل الأوسكار بعد يومين من حصولها عليه
واشنطن(صدى):

أقدم رجل أمريكي يٌدعى ” تيري براينت ، 47 عاماً ” على سرقة التمثال الذهبي الذي فازت به النجمة العالمية فرانسيس مكدورماند كأفضل ممثلة بحفل الأوسكار الذي أٌقيم الأحد الماضي .

وتعود الواقعة عندما أبلغت فرانسيس بسرقة تمثالها الذهبي بعد يومين فقط من حصولها على جائزة أفضل ممثلة .

وبالتحقيق تمكنت الشرطة من ضبط المتهم بعدما قام بنشر بث حي مباشر لعملية السرقة عبر حسابه على ” تويتر ” ، وعلق عليه قائلاً: ” لقد حصلت على هذا التمثال الليلة.. هو ملكي.. لقد امتلكناه يا عزيزي.. أين يحتفل جيمي كيميل”، ليرد عليه أحد الحاضرين: ” هذا التمثال هو تذكرتك لحضور أي حفل في هوليوود الليلة ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 43614 ] نشر منذ 3 ساعات

حراميه اولاد حراميه ,,

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