” حياتك بلا سمنة ” مبادرة صحية للحد من زيادة الأوزان بالشرقية

سعيد العجل(صدى):

تنطلق بالمنطقة الشرقية اليوم (الخميس) مبادرة ” حياتك بلا سمنة ” لتعزيز نمط الحياة الصحي من خلال برامج توعوية وتثقيفية تصل بالفرد إلى سلوك غذائي سليم مع رفع الوعي الصحي بمخاطر السمنة وطرق الوقاية منها، وتستهدف المبادرة المجتمعية التي تبدأ فعالياتها بحديقة الأمير سعود بن نايف في الظهران مختلف الفئات العمرية من أطفال ونساء ورجال والتي ينظمها المشفى الصحي بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية ومشاركة 20 جهة مختصة بالغذاء الصحي ومكافحة السمنة .

وأكد المشرف العام على مبادرة “حياتك بلا سمنة” الدكتور الحسن النعمي استشاري الجراحة و المناظير، أن المبادرة تنطلق بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالمجال الصحي بالتعاون مع صحة الشرقية بهدف مكافحة السمنة والحد من انتشارها بين أفراد المجتمع ، مبينا أن وزارة الصحة ممثلة في المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع القطاع الصحي الخاص اطلقت العديد من البرامج التوعوية لمكافحة السمنة والتي حققت نتائج إيجابية للحد من هذه الأمراض وذلك بتوجيهات ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان.

وأوضح النعمي، أن مبادرة ” حياتك بلا سمنة ” ستنطلق اليوم (الخميس) في حديقة الأمير سعود بن نايف بالظهران متضمنة العديد من البرامج التوعوية والتثقيفية بمشاركة أكثر من 20 جهة مختصة بمكافحة السمنة والغذاء الصحي وذلك لمدة يوم واحد من الساعة الرابعة عصرا وحتى العاشرة مساء، مشيرا إلى الخسائر الكبيرة التي تتكلفها الدولة لعلاج حالات السمنة نتيجة ماينتج عنها من أمراض عديدة وهو الأمر الذي دعا مختلف الجهات المشاركة إلى إطلاق هذه المبادرة الصحية المجتمعية .