كارثة بيئية جديدة تهدد سواحل الحديدة اليمنية

فهمي محمد(صدى):

حذرت الحكومة اليمنية الشرعية، اليوم الأربعاء، من كارثة بيئية وإنسانية كبيرة قد تتسبب بها ناقلة النفط العائمة ” صافر ” المتواجدة قبالة سواحل محافظة الحديدة.

وجاء تحذير حكومة هادي بعد أيام من تحذير حكومة الانقاذ بصنعاء، من كارثة بيئية في البحر الأحمر قد تصل إلى السواحل المصرية، جراء تسرب النفط الخام من السفينة.

وبحسب معلومات مؤكدة فإن الناقلة تحوي مليونا و140 ألف برميل من النفط الخام المجمد، نظرا لتوقف التصدير منذ انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية في سبتمبر 2014م، مع تزايد المخاوف من تسرب النفط من الناقلة ما يعني حدوث إحدى أسوأ الكوارث البيئية في منطقة البحر الأحمر .