بالصور.. أنطلاق ” موستانج Bullitt ” النسخة الأوروبية من فورد بمحرك V8

جنيف(صدى):

عبرت فورد موستانج Bullitt المحيط الأطلنطي في طريقها للقارة الأوروبية حيث حضرت من أجل معرض جنيف للسيارات 2018 لتعطي للجمهور الأوروبي الفرصة لتملك النسخة الخاصة من سيارة العضلات الأمريكية. وتأتي النسخة الأوروبية بمحرك V8 سعة 5 لتر بقوة 457 حصان وعزم دوران 529 نيوتن متر.

ويتصل بالسيارة ناقل حركة مانيوال من 6 سرعات, وستأتي السيارة بخيارات لونية خارجية عديدة وعجلات 19 بوصة ألومنيوم Torq Thrust مع مكابح بريمبو حمراء ولمسات كرومية مع شبكة تهوية ونوافذ فريدة بجانب غطاء خزان وقود Bullitt تكمل شكل السيارة الخارجي.

وفي داخل السيارة توجد عدادات رقمية 12 بوصة مع ذراع نقل حركة أبيض وتطريز أخضر اللون على المقاعد ونظام صوتي B&O PLAY راقي 1000 واط بجانب خيارات من التطعيمات الجلدية السوداء على مقاعد ريكارو الرياضية. وستبدأ مبيعات السيارة الأوروبية الجديدة في نهاية 2018 وسيكون ظهورها الأول في معرض جنيف للسيارات.