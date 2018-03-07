بالفيديو.. نار غامضة تلتهم منازل المصريين

القاهرة(صدى):

كشفت تقارير إعلامية مصرية، أن النار التهمت 15 منزلًا من منازل القرية، حيث اضطر الأهالي لإخلاء البيوت من الأثاث والمتعلقات التي لم تصلها النار؛ خوفًا من عودة اشتعالها مرة أخرى.

وقالت التقارير إن سكان القرية معظمهم يعملون بمهنة الزراعة، ويقولون إن الأمر راجع لوجود جن بالقرية يشعل النار في منازلهم، لذا أحضروا عددًا من رجال الدين، كما استعانوا برجال الأمن لمحاصرة الحرائق لكن دون جدوى.

وقال صاحب أول منزل تضرر من الأمر، ويدعى السيد الصيفي ” فلاح – 62 عامًا ” إن الحادث بدأ يوم الجمعة الماضي، بحريق نشب ببعض أثاث المنزل، دون سبب واضح، مضيفًا أن الحرائق تكررت في باقي وحدات المنزل، على مدار الأيام، وهو ما أجبرهم على مغادرته.

وأضاف عبدالله علي، أحد سكان القرية، أن النار تشتعل وتخمد من تلقاء نفسها منذ ثلاثة أيام تقريبًا، والتهمت بعض محتويات تلك المنازل، ولم يتوصلوا حتى الآن لسبب يفسر تلك الحرائق المجهولة.

