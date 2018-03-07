بالفيديو.. ولي العهد يصل إلى قصر باكنغهام

عادل الحربي(صدى):

وصل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، إلى قصر باكنجهام للقاء الملكة إليزابيث الثانية، واصطف المئات على جانبي الطريق المؤدي إلى القصر وسط العاصمة البريطانية لندن لتحية سموه.

وكانت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا قد احتفت في قصر باكنغهام اليوم بولي العهد الذي وصل إلى العاصمة البريطانية لندن في مستهل جدول أعمال زيارته التاريخية والهامة.

ويتضمن جدول الزيارة لقاء مع الملكة إليزابيث الثانية، وولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، ورئيسة الوزراء تيريزا ماي.