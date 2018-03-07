” البيئة ” : إصابتان جديدتان بإنفلونزا الطيور في الخرج وبيشة
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن إصابتين جديدتين بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8، خلال الـ 24 ساعة الماضية في محافظتي الخرج وبيشة .
ولفتت الوزارة الانتباه في إيجازها اليومي الخاص بمتابعة مستجدات هذا الفيروس، إلى عدد العينات التي جمعت منذ بداية انتشار إنفلونزا الطيور من نوع H5N8 وحتي اليوم , حيث بلغت10010 عينة من جميع مناطق المملكة، مثلت الحالات الإيجابية منها 153حالة إيجابية، مؤكدةً أنها تخلصت من 681 طيراً خلال الـ 24 ساعة الفائتة.
وأوضحت وزارة البيئة أنها استقبلت 3 بلاغات خلال الـ 24 ساعة الماضية تعنى بهذا الشأن، فيما أجابت على12 استفساراً، مشددةً على أن حملاتها التوعوية والاستقصائية مستمرة في مناطق المملكة كافة، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.
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