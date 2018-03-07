بالفيديو.. ” لعبة مرعبة ” هدية زوج بلقيس لطفلهما القادم

أماني الغامدي(صدى):

شاركت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي ، مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لأول دمية أحضرها زوجها رجل الأعمال سلطان لطفلهما القادم وهي عبارة عن لعبة مرعبة .

وأكدت بلقيس في الفيديو ، أن الدمية هي الصديق الجديد للعائلة ووصفته بالمنكوش ، قائلة ” رحبّوا معاي ترحيب حار مع أول لعبة اشتريتها لطفلي من اختيار أبوه واسمه منكوش” وتابعت: ” طبعاً هذا منكوش ح يكون رفيقنا في سنابات كثيرة قادمة وحتى لما يجي الطفل ان شاء الله في الأشهر القادمة وطبعاً إحنا حبيناه لأنّو فلافي…ما بعرف أحسو بني آدم ” .