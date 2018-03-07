رائحة الأم تنمي عقل الطفل وتشعره بالأمان
أكدت الدراسات والأبحاث العلمية على الفوائد الصحية لرائحة الأم والجنين المتبادلة بينهم، من الشعور بالسعادة والأمان خاصة عند احتضان كل منهما الآخر، وذلك يبدأ منذ الولادة .
حيث أن حاسة الشم مهمة في العلاقات الإنسانية وخاصة في علاقة الطفل بالأم، والأطفال بدءاً من سن حديثي الولادة يشعرون بالأمان عند استنشاق رائحة الأم، حتى من ملابسها كما أنهم يستطيعون تمييز رائحة الأم عن غيرها، وهذه سمة خصهم الله بها.
و تساعد رائحة الأم في نمو عقل الطفل، والجهاز العصبي الذي يقع أسفل المخ، كما تساعد في تدريبه على مواجهة مصاعب الحياة والشعور بالأمان، خاصة عند احتضان الأم كما تشعر هي الأخرى بالسعادة والأمان كلما ضمته أكثر .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25837 ] نشر منذ 1 ساعة
ما فيه شك الام كل ما فيها امان
فديت كل ام. الله يسعدهن ويحفظ العايشات منهن ويرحم الميتات منهن ويجزاهن خير الجزاء جميع
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25837 ] نشر منذ 1 ساعة
فديت الحلوين والله
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7621 ] نشر منذ 53 دقيقة
❤❤😘ورائحتهم الاطفال وهم صغار كمان تهبل❤ مدري سريلاك والا ايه😁😂
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7621 ] نشر منذ 31 دقيقة
اللهم آمين❤