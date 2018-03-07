طفل صغير يغلق هاتف والدته لـ 48 عاما

بكين(صدى):

أٌصيبت سيدة صينية بالصدمة والذهول ، عقب اكتشافها قيام طفلها ذو العامين بغلق هاتفها لثمانية وأربعين عاماً، بعد محاولته إدخال كلمة مرور لعدة مرات بشكل خاطئ.

وكانت قد تركت السيدة هاتف “آيفون”، في يد ابنها حتى يشاهد عددا من الفيديوهات التربوية ، إلا أنه بعد مرور وقت قصير اكتشفت أن ابنها أقفل الهاتف لخمسة وعشرين مليون دقيقة، أي قرابة ثمانية وأربعين عاما.

حيث يقوم هاتف ” آيفون ” بتمديد مدة القفل كلما جرى إدخال كلمة مرور خاطئة، ولا يعلم أحد عدد المرات التي حاول فها الطفل إدخال كلمات مرور عشوائية.

وبوسع السيدة أن تستعيد جهازها، متى شاءت، لكنها تحتاج إلى القيام بعملية لحذف كل ما جرى حفظه في الجهاز، وإعادته إلى “حالة المصنع”، وإلا فإنها مطالبة بالانتظار لنحو نصف قرن، حتى تستعيد صورها، دون خسارة أي شيء.