طفل صغير يغلق هاتف والدته لـ 48 عاما
أٌصيبت سيدة صينية بالصدمة والذهول ، عقب اكتشافها قيام طفلها ذو العامين بغلق هاتفها لثمانية وأربعين عاماً، بعد محاولته إدخال كلمة مرور لعدة مرات بشكل خاطئ.
وكانت قد تركت السيدة هاتف “آيفون”، في يد ابنها حتى يشاهد عددا من الفيديوهات التربوية ، إلا أنه بعد مرور وقت قصير اكتشفت أن ابنها أقفل الهاتف لخمسة وعشرين مليون دقيقة، أي قرابة ثمانية وأربعين عاما.
حيث يقوم هاتف ” آيفون ” بتمديد مدة القفل كلما جرى إدخال كلمة مرور خاطئة، ولا يعلم أحد عدد المرات التي حاول فها الطفل إدخال كلمات مرور عشوائية.
وبوسع السيدة أن تستعيد جهازها، متى شاءت، لكنها تحتاج إلى القيام بعملية لحذف كل ما جرى حفظه في الجهاز، وإعادته إلى “حالة المصنع”، وإلا فإنها مطالبة بالانتظار لنحو نصف قرن، حتى تستعيد صورها، دون خسارة أي شيء.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 43614 ] نشر منذ 5 ساعات
خلاص ترجعه لضبط المصنع ,, ويرجع جديد من جديد ,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 8613 ] نشر منذ 5 ساعات
ألآيفــــــــون أســــــخفَ تليــــــفون .📱😠.
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2200 ] نشر منذ 5 ساعات
عليها الانتظار ههههههههههههه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16308 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههه خبس لها الدنيا
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3489 ] نشر منذ 33 دقيقة
الله يعوض عليهم😂😂😂😂