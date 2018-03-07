أمير الشمالية: أهمية تفعيل الدور التنموي للإمارة من أجل تحقيق تنمية مستدامة

سعيد العجل(صدى):

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس مجلس المنطقة بقاعة الاجتماعات في الإمارة اليوم، جلسة المنطقة، الأولى للعام المالي 1439/ 1440 هـ .

وبدأت الجلسة بكلمة افتتاحية لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس المجلس قال فيها : تأتي هذه الجلسة استمراراً لما قامت به الإمارة من أعمال تطويرية في مختلف المجالات ، وبمساندة للجهات الحكومية بالمنطقة لمواكبة رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني .

وأضاف: من المعروف لديكم أن الدولة في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ اتخذت قراراً بتحويل المملكة من دولة معتمدة على النفط إلى دولة تتمتع بمصادر دخل متنوعة من أجل بناء اقتصاد مزدهر والارتقاء بمكانة المملكة إلى مصاف الدول الاقتصادية المتقدمة ، حيث جاءت أهداف الرؤية شاملة لتحقيق مستقبل مزدهر لأبناء المملكة وبناتها فى مختلف المجالات ، انطلاقاً من حرص قيادتنا الرشيدة على الاستفادة من كافة مقدرات بلادنا المباركة ، وتحقيق البناء بأيدي وطنية ، وفي سبيل ذلك فقد حرصنا من خلال مجلس المنطقة على إشراك أعضاء المجلس في المسؤوليات فتم زيادة لجان المجلس لإعطاء الفرص للجميع للمشاركة الفعالة ،استجابة لتوجيهات ولاة الأمر والإسهام في تحقيق تطلعات وآمال المجتمع ، وقد وجهنا في هذا الإطار بضرورة تفعيل الدور التنموي للإمارة، ومشاركة المجتمع ، وكافة القطاعات والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى القطاعات غير الربحية ، من أجل تحقيق تنمية مستدامة يستحقها أبناء منطقتنا .

وأكد أمير منطقة الحدود الشمالية تفعيل دور لجان المجلس، التي يمكنها الاستعانة بمن تراه من الكفاءات والاستفادة من الخبرات المتاحة من أجل تحقيق مستوى عالي من الحوكمة ومعايير مرتفعة في مؤشرات الأداء والمشاركة بكل ما من شأنه لتنفيذ خطوات التحول 2020 ومتطلبات لرؤية 2030 ، آملين أن تكون منطقة الحدود الشمالية مثالاً يقتدى به في مستوى الإنجاز ، ومستوى التفاعل مع برامج المملكة .

واختتم سموه كلمته قائلا : أتمنى للجميع التوفيق ، وأتطلّع من الجميع البدء في العمل فوراً على إنجاز ما تتطلبه هذه المرحلة الهامة من مسيرة تنمية المنطقة وأكلف أمين عام المجلس برفع تقرير شهري لنا عن أعمال اللجان المختلفة.

واستعرض المجلس ميزانية الجهات بمنطقة الحدود الشمالية للعام المالي 1439/ 1440 وخطة المشاريع المعتمدة ، وكذلك إعادة تشكيل لجان مجلس المنطقة وتسمية رؤساء اللجان .

بعد ذلك ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والمشتملة على تقارير اللجا المتعلقة بالارتقاء بالخدمات التعليمية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والمرافق الخدمية والثقافية وغيرها من الموضوعات الأخرى، وقد اتخذ بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة.

وفي ختام الجلسة قدم سمو رئيس المجلس شكره لأعضاء المجلس على مداخلاتهم ومقترحاتهم وتمنى سموه للجميع دوام التوفيق .