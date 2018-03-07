بالصور.. حلا الترك تصدم متابعيها بإطلالة جديدة أظهرتها أكبر سنا

أماني الغامدي(صدى):

اذهلت االفنانة الشابة حلا الترك ، جمهورها ومتابعيها عبر تطبيق انستجرام، بإطلالة مميزة أظهرتها بأكثر شبابية وأكبر من سنها .

وظهرت الشابة أكبر من سنها من خلال ملابسها الرسمية باللونين الأسود والأبيض والمكياج الناعم الذي تناسب تماماً مع لون بشرتها وإطلالتها، إضافة الى تسريحة شعرها الطويل الشبابية الجميلة، الامر الذي شكل مفاجأة للجمهور.

وعلقت على الصورة، ” تشرفت بلقاء سموالشيخ خالد بن حمد آل خليفه النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري للإتحاد البحريني لرياضة فنون القتال المختلطة وسعدت بالحضور والغناء في المملكة الأردنية الهاشمية وهذا جزء من مبادرة أظهار ثقافة مملكة البحرين، مارس 2018 ” .

