بالصور.. ضبط ذخيرة حية وقنابل يدوية بـ ” وادي بيضان ” ببلغاري

تركي السالم(صدى):

نجحت دوريات مركز بلغازي، في ضبط ذخيرة حية وقنابل يدوية، كانت بحوزة مجموعة أشخاص، كانوا يسيرون على أقدامهم، في موقع وادي بيضان بالمحافظة.

وفي هذا السياق، أوضح مشرف الدوريات، بمركز إمارة بلغازي، منصور الغزواني، أنه أثناء قيام دوريات مركز إمارة بلغازي، بواجبها كالمعتاد، شُوهد شخصان يلبسان الزي الشعبي اليمني، خلال نزولهما بوادي بيضان، في منطقة جبلية، رغم كثافة الأشجار، وعند الاقتراب منهما، بادرا بالهروب من الموقع باتجاه الجبل.

وبالتطرق للتفاصيل، قال ” الغزواني ” :

” أطلق هذان الشخصان النار، وتم التعامل معهما بالمثل، ولاذا بالفرار إلى منطقة جبلية وعرة، تصعب ملاحقتهما فيها، ثم قام ثلاثة أشخاص آخرين، كانوا مختبئين، بين الأشجار الكثيفة بالفرار، وذلك بعد سماعهم إطلاق النار مع الشخصين ” .