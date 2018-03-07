لأول مرة في الكويت فحص جينات الأورام السرطانية

خالد الظفيري(صدى):

نجح الفريق القائم على مختبر جينات الأورام التابع لقسم المختبرات في مركز الكويت لمكافحة السرطان، لأول مرة في عمل فحص جديد لجينات (BRCA 1/2) المتعلقة بالأورام السرطانية، والذي يساعد الطبيب المعالج على اختيار العلاج المناسب للمرضى المصابين بسرطان المبيض والثدي.

وهذا الفحص يساعد أيضًا على التشخيص المبكر للأشخاص المصابين بسرطان الثدي الوراثي، حتى قبل ظهور الأعراض، وهو المرض الأكثر شيوعًا بين النساء، ليس فقط في الكويت وإنما في العالم، لافتة إلى أن الإحصائيات تشير إلى أن هناك نحو 500 حالة إصابة سنويًا بهذا النوع من السرطان.

وأضافت أن هذه النقلة النوعية في الرعاية الصحية التخصصية بالكويت لمرض السرطان، تصب فى سعى قطاع الخدمات الطبية المساندة بوزارة الصحة، لتحقيق رؤية الكويت التنموية 2035، بتوفير رعاية صحية عالية الجودة، كما تعزز الجدوى الاقتصادية للرعاية الصحية التخصصية بالكويت، وبالأخص بتشخيص وعلاج السرطان؛ وذلك عبر بناء قدرات المختبرات الوطنية بهذا التخصص، والتقليل من تكلفة إرسال العينات للخارج.