10 نصائح لمذاكرة أفضل في رمضان

متابعات(صدى):

يُعتبر شهر رمضان الكريم معادلة صعبة أمام طلاب المدارس، خاصة أنه هذا العام سيأتي بالتزامن مع الامتحانات بما فيها الثانوية العامة التي تحدد مصير الطالب ومستقبله التعليمي، لذلك نقدم نصائح مفيدة للحصول على ساعات مذاكرة أفضل خلال الصيام وعادات الإفطار والسحور.

نصائح المذاكرة خلال شهر رمضان هي :

1- تناول وجبة إفطار متكاملة من نشويات وبروتينات وخضار وفاكهة ومنتجات ألبان.

2- ابدأ بالشوربة لأنها تتعامل جيدًا مع الهضم فيما بعد.

3- تناول وجبة بين الإفطار والسحور.

4- تناول عصائر طازجة والابتعاد عن المياه الغازية، وتناول سكريات مثل قمر الدين والخشاف.

5- تأخير وجبة السحور لقبل الفجر مباشرة، لكي يركز الطالب في الصباح ولا يقل السكر في المخ وتركيزه يقل بناء عليه.

6- يجب أن يبعد الطالب عن الحر ولا يقف في الشمس حتى لا يفقد سوائل من جسمه.

7- المذاكرة في مكان مغلق به تكييف او تهوية جيدة خلال اليوم.

8- الإكثار من المكسرات فهي جيدة جدًا للتركيز.

9- تناول البيض المسلوق والفول والزبادي لأن هذه الأنواع لا تهضم بسهولة.

10- الوقت الأقل تركيزًا هو قبل وبعد الإفطار مباشرة، لذلك يفضل ساعات الراحة تكون في هذه الفترة.