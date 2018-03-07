الكشف عن ” بنتلي بنتايجا هايبرد ” في معرض جنيف 2019

جنيف(صدى):

كشفت بنتلي الستار بصورة رسمية عن سيارتها الجديدة كلياً بنتايجا هايبرد في معرض جنيف للسيارات في أعقاب تقديمها مؤخراً ، ووصفت السيارة بأنها أول سيارة فاخرة في العالم هايبرد وظهرت السيارة في جنيف في نسخة هايبرد بلوج ان تشمل محرك بنزين V6 سعة 3 لتر بشاحن توربيني ومحرك كهربائي وباقة بطاريات.

وستحمل السيارة مدى تنقل كهربائي فقط يتجاوز 50 كم مع انبعاثات كربونية تبلغ 75 جم لكل كم , ويمكن شحن البطارية في 2.5 ساعة عبر شاحن سريع ولكن شاحن المنزل التقليدي يستغرق حوالي 7.5 ساعة. ولزيادة كفاءة استهلاك الوقود فالسيارة تقوم باحتساب استهلاك محركات البنزين والكهربائية وتدخل لنظام الملاحة لتحقيق وفر في استهلاك الوقود.

وتحمل السيارة بعض التحديثات في الشكل الخارجي مع شعار هايبرد وعجلات فريدة ولمسات نحاسية, أما التغيير الأكبر فيظهر في المقصورة مع نظام ترفيهي محسن وعدادات خاصة وسيبدأ حجز هذه السيارة في النصف الثاني من 2018 وستباع في أسواق محددة.