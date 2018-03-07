أسماء رؤساء البلديات الذين تم تدويرهم في عسير

أبها(صدى):

قام وزير الشؤون البلدية والقروية، المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، بإصدار قرارًا بتدوير بعض من رؤساء البلديات في منطقة عسير.

وأوضح القرار الذي أصدره وزير الشؤون البلدية والقروية تكليف المهندس محمد البشر رئيسًا لبلدية ‫سراة عبيدة، وتكليف المهندس مصلح بن صالح العلياني، الذي تم تكليفه خلفًا له رئيسًا لبلدية بيشة.

وأشار إلى تكليف الأستاذ خلف بن غرسان العلياني رئيسًا لبلدية ‫الثنية‬ و‫تبالة، و تكليف المهندس خالد الوادعي لبلدية البشائر‬، وتكليف الأستاذ عِوَض سعيد القحطاني رئيسًا لبلدية تثليث، بالإضافة إلى تكليف الأستاذ غرم عبدالله الأحمري رئيسًا لبلدية طريب.