رجل يقتل زوجته للحصول على مبلغ التأمين

واشنطن(صدى):

تخلص رجل أمريكي يٌدعى ” واين فيلدمان ، 53 عاماً ” ، من زوجته بطريقة ماكرة ، للحصول على مبلغ التأمين على حياتها البالغ 750 ألف دولار ، عقب اكتشافها خيانته له مع فتاة أخرى .

وتعود الواقعة عندما أتصل واين بالطوارئ قائلا ، إنه وجد زوجته في الحمام جثة هامدة، وادعى أنها كانت قد تعاطت مادة مخدرة في الليلة السابقة، وغادر في الصباح، وعاد ليجدها ملقاة في الحمام دون حراك.

إلا أن الشرطة كانت متشككة في البداية بهذه الرواية، لكن التحقيقات، لم تتوصل إلى أي دليل يدين فيلدمان، والذي تمكن من الحصول على مبلغ 750 ألف دولار، كان قد أمن بها على حياة زوجته قبل نحو 5 سنوات من قتلها.

وأكدت وسائل إعلام أمريكية أنه بعد أن توقفت التحقيقات بعد وقت من الجريمة، إلى أن تلقت الشرطة اتصالاً على الخط الساخن من امرأة، تقول إنها كانت على علاقة بالسيد فيلدمان، بعد أن التقت به عبر تطبيق تيندر.

وكشفت المرأة، أن فيلدمان ادعى في الموعد الأول بينهما أنه مطلق، وتردد في البوح بكنيته الحقيقية، قبل أن يخبرها أن اسمه روبرت وولف، لكن بحثها على الإنترنت، أظهر أن كنيته فيلدمان، ويعيش مع امرأة تدعى ستيسي.

وتمكنت العشيقة من التواصل مع زوجة فيلدمان، واكتشفت أنه كان يخدعها ويخون زوجته في نفس الوقت.

وبعد إعادة فتح القضية بناء على الأدلة الجديدة، أظهرت التحقيقات أن فيلدمان قام بخنق زوجته بعد أن واجهته بخيانته، وتم اعتقاله وتقديمه للعدالة .