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بالفيديو.. الملكة إليزابيث تستقبل سمو ولي العهد بقصر باكنجهام

بالفيديو.. الملكة إليزابيث تستقبل سمو ولي العهد بقصر باكنجهام
لندن(صدى):

استقبلت ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، في قصر باكنجهام.

يُذكر أن سمو ولي العهد يبدأ جدوله في زيارة بريطانيا بلقاء الملكة إليزابيث الثانية، ثم سيجتمع مع رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي.

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