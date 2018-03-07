بالفيديو.. الملكة إليزابيث تستقبل سمو ولي العهد بقصر باكنجهام
استقبلت ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، في قصر باكنجهام.
يُذكر أن سمو ولي العهد يبدأ جدوله في زيارة بريطانيا بلقاء الملكة إليزابيث الثانية، ثم سيجتمع مع رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي.
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بالصور..وصول ولي العهد إلى لندن
لحظة وصول ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان إلى قصر بيكنغهام في لندن للقاء الملكة إليزابيث الثانية#محمد_بن_سلمان_في_بريطانيا pic.twitter.com/rRCeikNA8Z
— قناة العربية (@AlArabiya) 7 March 2018
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