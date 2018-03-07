استثناء المشاركين بالحد الجنوبي وأسر الشهداء والسجناء ببرنامج الانتساب بـ ” أم القرى “

حسين العلي(صدى):

وافقت اللجنة العليا للقبول بجامعة أم القرى على استثناء قبول المشاركين في الحد الجنوبي ، وابناء أسر شهداء الواجب ، والسجناء ببرنامج الانتساب للعام الجامعي المقبل 1439/1440هـ ، خلال اجتماع اللجنة العليا للقبول الذي ترأسه معالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس ، بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالعزيز بن رشاد سروجي ، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ثامر بن حمدان الحربي ، وأعضاء اللجنة ، وذلك بقاعة مكتب معاليه بالمدينة الجامعية بالعابدية.

وثمن معالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس الدعم التي تحظى به الجامعة من قبل الحكومة الرشيدة -أيدها الله- مما مكنها من تجهيز القاعات الدراسية والمعامل وفق أعلى المواصفات والمقاييس المتخذة في العملية التعليمية، والذي سيعود أثره على المخرجات التعليمية لخريجي الجامعة الذين سيقدمون ما اكتسبوه من مهارات لسوق العمل خدمة للوطن والمجتمع، كما ثمن معاليه حرص واهتمام مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، بالبرامج التي تقدمها الجامعة لأبناء وبنات المنطقة ، مشيداً بدعم وتوجيهات معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى مما مكن الجامعة التميز في العديد من المجالات.

ووجه معاليه بتسخير كافة التجهيزات الحديثة لخدمة الراغبين في القبول بالجامعة عبر منظومة إلكترونية، يستطيع التعامل معها كافة الطلبة الراغبين في القبول للعام الجامعي المقبل 1439/1440هـ وذلك لتسخير التقنية الحديثة لخدمة المتقدمين، مشيراً أن الجامعة سخرت منظومة إلكترونية متكاملة من خلال بوابة القبول الموحدة والتي تم فيها مراعات أحدث الخدمات الإلكترونية، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وأكد معالي مدير الجامعة أن استثناء قبول أبطال الحد الجنوبي وأبناء أسر شهداء الواجب ، في برنامج الانتساب جاء من المسؤولية الاجتماعية تجاه الجامعة خدمة لهذه الشريحة التي تحظى بدعم ومؤازرة القيادة الرشيدة – أيدها الله – ، مشيراً إلى أنهم ضحوا بأنفسهم خدمة لدينهم ووطنهم ، لافتاً أن قبول السجناء جاء من جانب التعاون القائم بين مديرية سجون العاصمة المقدسة والجامعة ،وذلك من باب الاهتمام بهذه الشريحة وتقديم التعليم لهم ليكونوا لبنة صالحة بالمجتمع، مشيداً بجهود وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالعزيز بن رشاد سروجي وعميد القبول والتسجيل الدكتور هاشم الصمداني على عملهم الدؤوب وكافة الفريق الذي يعمل معهم.

بدوره أوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور هاشم الصمداني أن اللجنة العليا للقبول أقرت أعداد الطلبة الذين سيتم قبولهم للعام الجامعي المقبل 1439/1440هـ لدرجة البكالوريوس من خلال برامج السنة التحضيرية ، والقبول المباشر ، وبرامج السنة التأهيلية والتحضيرية المسائية ، وبرامج الدبلومات والبالغ عددهم نحو 15 الف طالب وطالبة ، في مقر الجامعة الرئيس وفروعها بمحافظات الجموم والليث والقنفذة وأضم ، لافتاً أنه تم أغلاق القبول ببرامج كلية التربية للعام الجامعي 1439/1440هـ ما عدا برنامج رياض الاطفال بشطر الطالبات حتى يتم تحديثها بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ،وفقاً لتوجيهات وزارة التعليم المتعلقة بذلك ، مثمناً دعم معالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس ، ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالعزيز سروجي ، مشيداً بجهود وكلاء ومنسوبي العمادة والجهات ذات العلاقة .