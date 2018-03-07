عمل القطيف يضبط 8 مخالفين ضمن حملة ” وطن بلا مخالف “

نايف السالم(صدى):

نفذ مكتب العمل بمحافظة القطيف، اليوم جولة تفتيشية بمشاركة شعبة الضبط الإداري بشرطة محافظة القطيف، وذلك ضمن حملة ” وطن بلا مخالف ” ، حيث استهدفت موقع تجمع العمالة السائبة التي تعمل لحسابها الخاص في أحد أحياء محافظة القطيف.

وأوضح مدير مكتب العمل بمحافظة القطيف عبدالكريم بن معتوق آل طه، أن الحملة أسفرت عن ضبط 8 وافدين جميعهم مخالفين للنظام لقيامهم بالعمل على حسابهم الخاص، وتم تسليمهم لشرطة محافظة القطيف بعد الإنتهاء من التحقيق معهم تمهيداً لتسليمهم لإدارة الوافدين بالمنطقة الشرقية لإكمال اللازم فيما يخصهم.